Romina Power e il saluto triste su Instagram: “Vorrei sempre portarti con me”

ROMA – Dopo la separazione da Al Bano, Romina Power si è affezionata tantissimo ai suoi cani e ai tanti animali che adotta a volte anche solo momentaneamente. L’attrice italo americana è però anche costretta a viaggiare molto per lavoro. E per questa ragione a volte deve lasciare a casa i suoi amatissimi cani: tutti tranne Daisy, una cagnolina con cui è legatissima.

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto che la ritae in compagnia di Daisy che, per motivi a noi sconosciuti, per una volta non ha potuto viaggiare con lei.

Nella foto, la cagnolina appare tra le braccia della sua padrona e sembra comunicare la sua tristezza attraverso i suoi occhi tristi e malinconici, come se stesse già sentendo la mancanza della sua padrona.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi, oltre ai cani ama anche gli uccellini. Pochi giorni fa, sempre sul suo profilo Instagram aveva mostrato ai suoi follower come si prende cura di un volatile. Romina, nello scatto pubblicato da Malibù in California, cura un piccolino proprio come se fosse la madre.

La cantante racconta che l’animale è caduto dal nido e si è ferito. Un altro uccellino che era con lui, il fratello, è stato separato perché, come scrive la Power, lo stava beccando fino a farlo sanguinare.

A quanto pare, grazie alla sue cure, alla fine l’uccellino è tornato a volare.

Fonte: Instagram