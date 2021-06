Ron chi è: età, altezza, vita privata, vero nome, l’amico Mario Melazzini e la Sla, i capelli, Lucio Dalla

Ron chi è: età, vita privata, vero nome, l’amico Mario Melazzini e la Sla, i capelli, Lucio Dalla. Il cantante è ospite nella puntata odierna di Domenica In diretta, su Rai Uno, da Mara Venier.

Dove e quando è nato Ron: età e biografia di Ron

Ron, vero nome Rosalino Cellamare, è un cantante, autore e attore italiano. È nato a Dorno, in provincia di Pavia, il 13 agosto del 1953. Ha quindi 68 anni. Ron è alto 1,75 metri, ha 63 anni ed è del segno zodiacale del Leone.

Moglie e figli: la vita privata di Ron

Della sua vita privata non si sa praticamente nulla, in quanto la tiene al riparo dai gossip e dai pettegolezzi. L’unica certezza è che non ha una moglie nè figli.

L’artita è cresciuto nella città di Garlasco sempre in provincia di Pavia. Ad avvicinarlo al mondo della musica è stato il fratello pianista Italo. Grazie ai consigli del fratello, Ron ha partecipato a dei concorsi canori.

Carriera artistica di Ron

Qui è stato notato da un talent scout della Rca che gli ha fatto firmare un contratto. A soli 17 anni, nel 1970, Ron si ritrova partecipare al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è poi tornato trionfando nel 1996 con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni in coppia con Tosca.

In quasi 50 anni di carriera ha pubblicato ben 25 dischi. Nel 1980 ha inciso Una Città Per Cantare, che è il suo primo vero grande successo. E’ in questi anni che comincia a farsi chiamare con lo pseudonimo Ron. tra gli anni Settanta e Ottanta ha interrotto in alcuni momenti la sua carriera per dediarsi alla recitazione. Ron ha partecipato anche a due pellicole cinematografiche ed ha recitato in alcune serie per la tv inglese e francese.

Ron e Lucio Dalla

Nel corso della sua carriera, Ron ha scritto pezzi memorabili per altri artisti. tra questi Attenti Al Lupo e Piazza Grande per il suo grande amico Lucio Dalla. Con Dalla è stato un rapporto speciale. Nel 2018, Ron ha cantanto al Festival di Sanremo un pezzo inedito scritto proprio da Dalla, morto nel 2012 a causa di un arresto cardiaco. La canzone si chiama Almeno pensami e racconta un amore non corrisposto. Si intitola invece Lucio l’ultimo album pubblicato da Cellamare.

Ron e il colore dei capelli

Durante il Festival di Sanremo si è tanto discusso sul colore dei capelli di Ron, il web si è scatenato e la sua capigliatura sul color aranciato è stata paragonata a quella di Donald Trump.

Ron e la malattia dell’amico Mario Melazzini

Nel 2005, l’ami­co fraterno Mario Melazzini gli disse di avere la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia de­generativa da cui non si guarisce. Ron decise di lavorare a un disco di suoi capolavori in duetto, edito solo per aiu­tare l’Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica di cui Melazzini era presidente.

Ai duetti parteciparono Baglioni, Zero, Carboni, Dalla, Jovanotti, Elisa e Carmen Consoli.