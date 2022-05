Ronn Moss chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, Beautiful, moglie, figli, Puglia

Ronn Moss, famoso per aver interpretato Ridge Forrester nella soap Beautiful, sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Ronn Moss

Ronn Moss è nato a Los Angeles il 4 marzo del 1952. L’attore ha quindi 70 anni. E’ alto 188 cm. Da giovane Ronn Moss fu un batterista di successo. Nel 1987, dopo tanti successi musicali, fu scelto per interpretare Ridge di Beautiful.

Insieme a lui vengono scelti anche John McCook, nei panni di suo padre Eric Forrester, Susan Flannery, nei panni di sua madre Stephanie Douglas Forrester e Katherine Kelly Lang, nei panni della sua compagna di vita Brooke Logan. Ronn Moss insieme a Katherine Kelly Lang detiene il record di maggiori puntate interpretate fino ad oggi. Il ruolo di Ridge ha dato a Moss una notevole fama in tutto il mondo.

Nel 2012 Ronn decise di non rinnovare il contratto con Beautiful e il 12 luglio del 2013 in Italia andò in onda l’ultima puntata della soap con lui.

Moglie, figli e la vita privata di Ronn Moss

È stato sposato dal gennaio 1990 a luglio 2002 con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998). Dal settembre 2009 è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez. Da qualche mese Ronn vive stabilmente in Puglia, a Fasano. Proprio qualche giorno fa hanno fatto scalpore alcune sue parole a una convention di Forza Italia in cui l’attore ha dichiarato: “Se fossi residente in Italia voterei Berlusconi”.