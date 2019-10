Ronn Moss a Domenica In, entra in studio Barbara De Rossi e Mara Venier…

ROMA – Ronn Moss a Domenica In parla del suo presunto flirt con Barbara De Rossi. I fatti risalgono al 1983 e il Ridge Forrester di Beautiful era in Italia per girare un film prodotto da Nicola Carraro (marito di Mara Venier): “Mi raccontò dell’Italia e della Sicilia e da lì mi sono innamorato del vostro paese e degli italiani”.

A quel punto la Venier gli dice cosa le ha raccontato il marito di lui: “Mi ha sempre detto che sei una bellissima persona, per te ‘l’attore’ viene dopo il tuo modo di essere, sei una gran bella persona. Questo non capita spesso nel nostro mondo. Ma il fatto di essere un bell’uomo non ti ha stancato?”. Moss: “Devo solo utilizzare la mia esteriorità nel breve tempo in cui sono in scena. Non mi piace guardarmi allo specchio, perchè non ci guardiamo mai nel modo in cui gli altri ci vedono”.

A quel punto entra in studio Barbara De Rossi, protagonista femminile del primo film girato in Italia, I Paladini e dopo aver fatto rivedere loro la scena del bacio sul set, chiede loro se da lì sia nato un flirt. I due smentiscono seccamente. Allora Mara Venier chiede al marito, anch’egli in studio: “Nicola, amore ti do anche un bacio, ma tra questi due due era nato qualcosa?”. E lui risponde: “Ufficialmente no, ma quello che avviene la sera dopo le riprese, il produttore non lo sa…”. (Fonte Domenica In).