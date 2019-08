ROMA – Dopo l’addio a Beautiful Ronn Moss si dà alle sagre. L’ex Ridge della soap più vista è infatti tornato al suo primo amore, la musica. E con i Player, il gruppo in cui suonava il basso negli anni Settanta, si sta esibendo in giro per l’Italia.

Nel 1976 la band scalò le classifiche di mezzo mondo con il brano Baby come back e arrivò al primo posto della Billboard Hot 100. Incise un paio di album e accompagnò in tour artisti come Eric Clapton, ma poi Ronn Moss, allora ventenne, venne scelto per Beautiful e lasciò il palco.

Per 25 anni l’attore ha vestito i panni di Ridge, fino all’addio nel 2012, dopo oltre 6mila puntate. Moss è tornato alla musica e lo scorso 24 maggio si è esibito nella sua prima performance italiana al centro commerciale Elnòs Shopping di Brescia.

Non proprio un debutto da rockstar, ma Moss non sembra lamentarsi. Del resto per ogni con la band prende 18mila euro, 10mila per suonare da solo in versione acustica, riferisce Spy.

Ma lo Usa meets Italy – Ronn Moss World Tour non si ferma certo a Brescia. Fra le tappe ci sono state il primo maggio quella di Grottazzolina (Fermo), l’8 giugno quella al centro commerciale Megalò di Chieti, il 16 giugno alla festa patronale di Fasano, il 18 giugno a Monopoli, il 24 a Loano e il 26 a Nova Gorica, in Slovenia. Il 13 agosto sarà alla Capannina di Forte dei Marmi, il primo settembre al Convento dei Teatini a Lecce, con un’orchestra sinfonica. (Fonte: Spy)