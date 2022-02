Rosa Chemical chi è: dove e quando è nato, età, vita privata, nome del “trapper politicamente scorretto”, fidanzata. Rosa questa sera duetterà con Tananai nella serata delle cover di Sanremo.

Dove e quando è nato, vero nome e altezza: la biografia di Rosa Chemical

Manuel Franco Rocati (questo il suo vero nome) nasce a Alpignano in provincia di Torino il 30 gennaio 1998 sotto al segno dell’Acquario. Manuel ha 24 anni: lo pseudonimo da lui utilizzato Rosa Chemical è l’unione dei termini Rosa, tributo alla madre e Chemical alla band My Chemical Romance.

Come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Le Iene si definisce un “trapper politicamente scorretto” e per questio viene visto da molti come il nuovo Achille Lauro.

E’ noto per la scelta del suo look: Rosa Chemical ama infatti indossare abiti da donna. Ha svariati tatuaggi tra cui il nome della madre sulle dita. E’ alto 1,78 centrimetri, mette la lacca e indossa brillantini. Il suo peso non è noto. L’unica cosa nota è il fatto di aver sofferto di disturbi alimentari. Ha fatto il modello posando per Gucci.

Fidanzata e genitori, la vita privata di Rosa Chemical

Il nome della fidanzata di Rosa Chemical non è noto. L’unica cosa che sappiamo è che è stato a lungo fidanzato con una modella. Sua mamma fa l’estetista. Con suo padre ha invece pochi rapporti.

La carriera musicale di Rosa Chemical

La sua carriera musicale inizia con la pubblicazione del singolo Kournikova nel 2018. Nello stesso anno diventa modello per la marca italiana di moda Gucci. Prima di interessarsi all’hip hop era un artista di graffiti molòti dei quali sono stati pubblicati sul suo profilo Instagram visibile cliccando qui.

Nel febbraio 2019 inizia la collaborazione con Greg Willen, pubblicando il singolo Rovesciata e a marzo pubblica il suo primo album Okay Okay !!. Dopo la pubblicazione del primo album, Rosa pubblicherà due singoli Long Neck, frutto della collaborazione con Taxi B e Greg Willen e Facciamolo e collaborerà al primo disco degli FSK Satellite, nel luglio 2019, con il brano 4L.

Rosa Chemical ritorna nel settembre dello stesso anno, pubblicando il 5 del mese il singolo Tik Tok, frutto della sua collaborazione con Radical, raggiungendo la Viral 50 di Spotify Italia e a fine settembre Fatass. Nel 2020, precisamente il 17 gennaio, pubblica il singolo Alieno in collaborazione con UncleBac, il 6 marzo dello stesso anno pubblica il singolo POLKA, il 28 maggio pubblica il suo secondo album, chiamato Forever, preceduto da due singoli: LOBBY WAY e BOHEME, presenti nell’album.

Il 18 febbraio 2021 pubblica il singolo britney 😉 in collaborazione con MamboLosco e Radical e il 25 marzo dello stesso anno, attraverso degli indizi sulla sua pagina Instagram, annuncia l’uscita dell’album Forever And Ever, una repack dell’album Forever con l’aggiunta di cinque nuove tracce, tra cui britney ;-).