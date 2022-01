Rosa Giannoccaro chi è: dove e quando è nata, età, biografia, carriera, marito, figli

La cantante Rosa Giannoccaro sarà una delle ospiti di oggi, mercoledì 12 gennaio, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Rosa Giannoccaro

Di Rosa Giannoccaro non abbiamo molte informazioni biografiche. Di lei sappiamo che ha 63 anni, che è nata a Bari, che è una imprenditrice online e, soprattutto, che è una ex cantante professionista.

La carriera di Rosa Giannoccaro

Rosa Giannoccaro si è esibita nella prima puntata di “The Voice Senior” con il brano “Salutala per me” della grande Raffaella Carrà. A 63 anni infatti la cantante ha deciso di rimettersi in gioco.

A soli 15 anni, nel 1973, Rosa Giannoccaro aveva partecipato al Festival di Sanremo. Il brano con cui aveva gareggiato era “Sugli sugli bane bane”, interpretato da Le Figlie del Vento, il primo quartetto femminile italiano, di cui lei faceva parte.

Marito, figli e la vita privata di Rosa Giannoccaro

Qui entriamo in una totale zona d’ombra. Della vita privata di Rosa non sappiamo nulla. Di sicuro nel salotto di Oggi è un altro giorno Serena Bortone, oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera, riuscirà anche a farsi raccontare qualche episodio della sua vita privata. Quindi non resta che aspettare la puntata di oggi del programma Rai.