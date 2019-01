ROMA – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un figlio. La Perrotta ha annunciato la gravidanza a Domenica Live, dove è arrivata accompagnata dal fidanzato avvocato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di essere incinta un mese fa, quando era già al secondo mese di gravidanza. “Ho cominciato a sentirmi strana, alcuni odori mi davano fastidio, come il profumo che usa Pietro e che io ho sempre amato. Per eccesso di zelo ho chiesto a Pietro di andare a comprare un test di gravidanza ed è risultato positivo”, ha raccontato Rosa a Barbara D’Urso.

“La nostra convivenza non è finita come qualcuno ha insinuato. Lei si è trasferita momentaneamente da sua madre perché può starle più vicino. Io sto fuori casa tutto il giorno per il mio lavoro”, ha spiegato l’ex corteggiatore del Trono Classico. Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nascerà la prossima estate, tra luglio e agosto. La coppia ha fissato il matrimonio il prossimo 7 giugno ma potrebbe essere rimandato per dare priorità all’arrivo del bambino.

A proposito del matrimonio, “stiamo decidendo” ha confidato Pietro, che da tempo sognava di diventare padre. La Perrotta invece è sempre stata più restia: preferiva prima sposarsi e poi diventare madre.