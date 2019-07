ROMA – “La felicità pesa 4 kg“. Così Pietro Tartaglione ha annunciato l’arrivo dolcissimo del suo primo figlio, dato alla luce dalla compagna Rosa Perrotta. Il piccolo Domenico è nato oggi giovedì 25 luglio a Napoli. La coppia, nata due anni fa sotto i riflettori di Uomini e Donne, è al settimo cielo e progetta ora di trasferirsi a Milano per una nuova avventura di famiglia.

L’annuncio della gravidanza risale al gennaio scorso. Una vera sorpresa per i due innamorati. “Ricordo che mi sono messa a piangere (quando ho scoperto di essere incinta, ndr) – ha raccontato Rosa – non mi sentivo pronta, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui”. Ma accanto a lei c’è sempre stato papà Pietro: “Lui è stato bravo a rassicurarmi”. Da allora hanno sempre condiviso la gestazione via social, tra le “voglie” di lei e la pazienza di lui, sempre pronto a supportarla.

E il matrimonio? Un anno fa Pietro ha fatto la sua proposta in diretta tv a Rosa durante una puntata dell’Isola dei Famosi. La data fatidica era fissata per il 7 giugno, ma la gravidanza ha scombinato un po’ i piani della coppia. (Fonte: Instagram)