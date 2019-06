ROMA – Rosa Perrotta tra meno di un mese diventerà mamma. La trepidazione cresce sempre di più, insieme al pancione della ex tronista di Uomini e Donne. Dopo il baby shower organizzato nel nido d’amore di Rosa e Pietro Tartaglione, e dopo aver svelato che il piccolo nascituro si chiamerà Domenico come il suo nonno paterno, la Perrotta ha confidato a Uomini e Donne Magazine le sue sensazioni ad un passo dal parto che sarà naturale.

“Come mi sento? Gonfia e un po’ stanca. Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico che avverrà con un parto naturale. Tutto sommato fisicamente sto abbastanza bene anche i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire. Di sicuro mi manca la libertà di movimento! Sono una donna molto dinamica e, alle volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose”.

Rosa però non sa cosa aspettarsi dopo aver partorito: “Mia madre è stata piuttosto severa e rigida con noi figli quando eravamo piccoli. Si è addolcita quando siamo cresciuti… Di certo anche io non lo accontenterò in tutto: voglio che, come me, cresca con il senso del dovere e del sacrificio e che impari presto a meritarsi le cose. Ma lascerò sempre Domenico libero di scegliere il suo cammino, questo è poco ma sicuro”.

Sulle critiche ricevute via social per aver postato una foto in cui era fasciata in un completo succinto rosa: “Spero che non sappia neanche cosa siano! Gli insegnerò che la libertà è la cosa più preziosa al mondo, e che ognuno merita di essere ciò che vuole. Si sbaglia solo quando si lede la libertà degli altri. Non so che tipo di uomo sarà, ma sicuramente mi impegnerò affinché diventi una persona educata e gentile, un uomo rispettoso e onesto, legato ai valori veri della vita. Per il resto… va bene tutto, purché sia felice”.

Infine si parla di lavoro. Come cambierà la vita con l’arrivo di Domenico? “Continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro. Questa gravidanza è stata una parentesi. Riprenderò a fare quello che facevo – anche se in realtà non ho smesso di lavorare nemmeno in gravidanza! Sarà solo tutto più divertente, perché saremo in tre e sarà più bello tornare a casa da lui che mi aspetta e spupazzarlo”. (fonte UOMINI E DONNE MAGAZINE)