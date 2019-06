ROMA – “Non mi sposo più perché Pietro non esiste”. Così Rosa Perrotta ha annunciato scherzosamente a Pomeriggio 5 di aver rinviato le nozze col suo Pietro Tartaglione. Chiaro è il riferimento al Pamela Prati Gate e alle sue nozze mai celebrate col finto o presunto tale Mark Caltagirone. “Questo è tutto frutto di roba virtuale, ti devi aggiornare Barbara, oggi ormai è così!”, ha scherzato l’ex naufraga.

Nel salotto di Barbara D’Urso, lo stesso dal quale aveva annunciato la sua gravidanza, Rosa Perrotta ha sostanzialmente confermato i sospetti dei tantissimi follower: con l’imminente arrivo del loro primogenito, la coppia ha preferito rimandare il fatidico sì.

In realtà le nozze, inizialmente fissate per il 7 giugno, sono rimandate solo di qualche mese. “È stato posticipato perché mi sono resa conto che l’avrei fatto sull’altare questo bambino! Diciamo che dall’inizio della gravidanza che c’era qualche problemino. Ci siamo messi un attimo in stand by, avevamo tutto pronto… Ho avuto qualche problemino io di placenta, quindi dopo i primi tre mesi il dottore ha detto ‘aspettiamo e vediamo come vanno le cose’. Fortunatamente si è sistemato, però io non sapevo come sarebbe andata, quindi se e qualora questa placenta fosse diventata una patologia – placenta breve ecc ecc – avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto, a riposo. Affrontare un matrimonio in queste condizioni non era il caso”.

Il piccolo dovrebbe arrivare ai primi di luglio. E per i fiori d’arancio non ci sarà ancora tanto da aspettare. “Settembre, ottobre, lo sai che ho Pietro che… chi lo tiene!”, ha scherzato ancora. (Fonte: Pomeriggio 5)