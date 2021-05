Rosa Rodriguez chi è, età, altezza, marito Ramon Ayala, figli, vita privata, Daddy Yankee, vero nome, biografia e carriera. La Rodriguez è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Rosa Rodriguez

La Rodriguez è nata il nata il 16 settembre 1948 (non sappiamo dove). Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è conosciuta per il suo nome di battesimo.

Il marito Ramon Ayala, i figli: vita privata di Rosa Rodriguez

E’ la moglie del famoso cantante e cantautore messicano “Ramon Ayala”. Il figlio dovrebbe essere il famosissimo rapper Daddy Yankee. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata.

Rosa Rodriguez a Oggi è un altro giorno

Come detto, la Rodriguez è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Si tratta di una trasmissione televisiva che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Alla conduzione Serena Bortone. In questa trasmissione, gli ospiti parlano della loro vita privata e dei loro prossimi progetti professionali. E’ probabile che la Rodriguez faccia lo stesso.