Rosalinda Cannavò, chi è l’attrice ex concorrente del Grande Fratello Vip

Si è fatta conoscere al pubblico dopo aver recitato in diverse serie come L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna: Rosalinda Cannavò oggi è un volto noto del cinema e soprattutto della televisione italiana. Dal cinema al Grande Fratello, dalle serie televisive a Tale e Quale Show: scopriamo la carriera, ma anche la biografia e la vita privata dell’attrice, modella e cantante siciliana.

Dove e quando è nata, età, biografia di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è nata a Messina il 26 novembre del 1992. Ha 30 anni. Si interessa da giovanissima al mondo della danza, un periodo dell’infanzia che trascorre nella sua città natale con la madre Giuseppina, casalinga, e il padre macellaio. Durante l’adolescenza, però, inizia il suo percorso per diventare attrice e si trasferisce a Roma in cerca di opportunità. Nel 2012 fa il suo debutto in televisione, con lo pseudonimo di Adua del Vesco, nella terza stagione della fiction L’onore e il rispetto.

Fidanzato, Instagram, dove vive, vita privata di Rosalinda Cannavò

L’attrice è legata sentimentalmente ad Andrea Zenga dal 2021. I due si sono conosciuti durante il periodo del Grande Fratello Vip e hanno deciso di continuare la loro relazione. Attualmente convivono a Milano. La coppia non ha figli. Profilo Instagram: adua.del.vesco.

Il nome dell’attrice, però, si lega anche al cosiddetto scandalo Ares Gate, emerso nel 2021 durante il Grande Fratello Vip. L’attrice ha confessato di aver preso parte nel 2014, con il fidanzato di un tempo Massimiliano Morra, a una setta misteriosa in cui sono coinvolti altri attori dell’agenzia Ares Film.

La Cannavò, durante un’intervista a Verissimo, ha confessato di aver sofferto di anoressia: “Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi”.

La carriera di Rosalinda Cannavò

L’attrice fa il suo debutto al cinema nel film Sapore di te (2014) di Carlo Vanzina. Tornerà a recitare sul grande schermo nel 2018 nel film di Paolo Sorrentino Loro. Dopo l’esperienza nella serie L’onore e il rispetto, l’attrice ritorna in televisione nel 2014 con Il peccato e la vergogna 2. Nello stesso anno partecipa anche a Furore e nel 2016 è in Non è stato mio figlio. Nel 2016 recita anche nella serie Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

La carriera dell’attrice si arricchisce anche di diverse esperienze nei reality: nel 2020 è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e nel 2022 partecipa alla dodicesima edizione di Tale e quale show. Il suo nome si lega poi anche al mondo della moda. L’attrice, infatti, ha partecipato alla Milano Fashion Week, sfilando per importanti marchi come Dior.

