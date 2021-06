Rosalinda Cannavò chi è: età, altezza, fidanzato Andrea Zenga, figli, vita privata, nome d’arte, Le Iene, carriera

Rosalinda Cannavò chi è: età, altezza, fidanzato Andrea Zenga, figli, vita privata, scherzo Le Iene, biografia e carriera dell’attrice.

Della Cannavò, conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, si parlerà nella puntata di oggi, domenica 5 giugno, a Non è L’Arena. A chiamarla in causa per alcune sue dichiarazioni rilasciate durante il Grande Fratello Vip sarà Alberto Tarallo, lo sceneggiatore e capo della casa di produzione Ares Film che gestiva insieme all’ex compagno Losito, morto suicida nel 2019.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Rosalinda Cannavò

Rosalinda è nata a Messina il 26 novembre 1992 (età 28 anni). E’ alta 173 cm mentre non è noto il suo peso. Ma dovrebbe essere di circa 50 kg. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, mentre il suo nome d’arte è Adua Del Vesco. Sua mamma si chiama Giuseppina Cannavò, mentre sua sorella si chiama Francesca Cannavò.

Il fidanzato Andrea Zenga, i figli: vita privata di Rosalinda Cannavò

L’attrice non è sposata e non ha figli. In passato ha avuto una lunga relazione sentimentale con Gabriel Garko, prima che l’attore svelasse di essere gay durante una puntata del Gran Fratello dove Rosalinda era tra i concorrenti. Al momento è fidanzata con Andrea Zenga. Per il resto non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché in questo momento si sta concentrando soprattutto sul lavoro.

Le Iene, a maggio lo scherzo a Rosalinda Cannavò con la collaborazione del fidanzato Andrea Zenga

Le Iene, lo scorso maggio hanno mandato in onda uno scherzo che ha messo a dura prova la pazienza di Rosalinda. Lo scherzo è stato organizzato insieme al fidanzato Andrea Zenga.