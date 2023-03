Rosanna Banfi, chi è l’attrice figlia di Lino Banfi

Lino Banfi è senza dubbio uno degli attori più noti e amati d’Italia. Spesso Lino ha collaborato anche con la figlia, Rosanna Banfi, in diversi film soprattutto negli anni Ottanta. Rosanna, proprio come il padre, è un’attrice di talento che il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare al cinema e in televisione. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi è nata il 10 aprile del 1963 a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Ha 59 anni. Figlia dell’attore Lino Banfi e di Lucia Zagaria, Rosanna cresce a Roma, dove frequenta varie scuole e accademie teatrali. Ha un fratello, Walter, al quale è molto legata. Nel 1982 è accreditata come assistente costumista nel film Vai avanti tu che mi vien da ridere di Giorgio Capitani e Pappa e ciccia di Neri Parenti.

Marito, figli, malattia e vita privata

L’attrice è particolarmente riservata riguardo la sua vita privata. Sappiamo che è sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni. La coppia ha due figli: Virginia, nata nel 1993, e Pietro, nato nel 1998. L’attrice vive a Roma.

Nel 2009, durante un’intervista, il padre Lino ha parlato di Rosanna raccontando del suo tumore al seno. L’attrice è riuscita a sconfiggere il cancro e oggi è testimonial per la prevenzione di questo tipo di malattie.

La carriera di Rosanna Banfi

L’attrice, negli anni Ottanta, recita in alcuni film con Lino Banfi: Grandi magazzini (1986), Roba da ricchi (1987) e Bellifreschi (1987). Sempre con il padre, Rosanna lavora anche in diverse fiction Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia e Raccontami una storia.

Nel 2022 partecipa come concorrente alla terza edizione del Cantante mascherato, insieme al padre Lino Banfi con la maschera del Pulcino. Nello stesso anno partecipa anche al programma Ballando con le stelle.

