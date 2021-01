Rosanna Banfi chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno. Rosanna Banfi sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, programma televisivo condotto da Serena Bortone su Rai 1 dalle ore 14:00 alle 15:55.

Come accade sempre durante la trasmissione della Bortone, la Banfi si racconterà a 360 gradi ed evidenzierà gli aspetti più interessanti delle sue ultime fatiche professionali. Ricordiamo che è un’attrice come il papà Lino Banfi.

Rosanna è nata a Canosa di Puglia il 10 aprile del 1963, ha 57 anni, è figlia del mitico Lino Banfi, ed è spostata con Fabio Leoni. La Banfi è madre di due figli Virginia Leoni e Pietro Leoni.

Durante un’intervista al programma La vita in diretta, rilasciata il 26 marzo 2009, suo padre, Lino Banfi, ha dichiarato che Rosanna è stata operata per un tumore al seno: l’attrice è poi diventata testimonial per la prevenzione.

Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata perché Rosanna è una donna molto riservata e la custodisce gelosamente.

Rosanna Banfi chi è: carriera dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Dopo l’esordio nel cinema alla fine degli anni ottanta in alcuni film interpretati dal padre, sempre al suo fianco ha partecipato prevalentemente a fiction televisive Rai: tra queste, Il vigile urbano (1989), Un medico in famiglia (1998-2009, 2013-2016), Angelo il custode (2001), Raccontami una storia (2004) e Il padre delle spose (2006), in cui interpretava il ruolo di una donna lesbica, interpretazione che le vale cinque anni dopo il Gay Village Award. Nel 2014 ha vinto l’undicesima edizione del Premio Leonardo Azzarita a Molfetta.

Come conclude Wikipedia, il 21 settembre 2017 con il padre inaugura a Roma nel quartiere Prati un’orecchietteria dove assaggiare prodotti pugliesi e ricordare i tormentoni dei suoi film.