Rosanna Fratello chi è, età, marito, figli e vita privata della cantante ospite di Oggi è un altro giorno

Età, marito, figli e vita privata, chi è Rosanna Fratello, la cantante ospite di Oggi è un altro giorno. Rosanna Fratello è tra gli ospiti della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Rosanna Fratello, età, marito, figli

La cantante Rosanna Fratello nasce a San Severo (in provincia di Foggia), il 26 marzo del 1951 e ha 69 anni di età. Ne compirà 70 il prossimo marzo. Della vita privata di Rosanna Fratello non si conosce molto, ma sappiamo che è sposata e che suo marito si chiama Giuseppe Cappellano. I due hanno anche una figlia di nome Guendalina. Rosanna Fratello vive a Como, dove aveva aperto una pasticceria con suo marito, poi chiusa nel 2014.

Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, il paese in cui trascorre l’infanzia e l’adolescenza. Incomincia la carriera di cantante nel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le fa incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo 1967, È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo.

La carriera di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello partecipa al Festival di Sanremo 1969, sostituendo all’ultimo momento Anna Identici nell’interpretazione del brano Il treno. Nel 1970 partecipa nuovamente a Sanremo con Ciao anni verdi. Nel 1971 è nuovamente presente a Sanremo con Amsterdam. La Fratello in quello stesso anno viene scelta dal regista Giuliano Montaldo per il celebre film Sacco e Vanzetti, con Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté, in cui interpreta Rosa, la moglie di Sacco. La pellicola viene premiata a Cannes, e Rosanna riceve il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente.

Sempre nel 1971, la Fratello partecipa a Canzonissima con Sono una donna, non sono una santa (scritta da Alberto Testa ed Eros Sciorilli), canzone che giunge al vertice dell’hit-parade ed è destinata a rimanere il suo più grande successo. Dopo diverse pubblicazioni anche in tutti gli anni settanta e ottanta, nel 1994 torna al Festival di Sanremo con il brano Una vecchia canzone italiana. Successivamente partecipa ad alcune trasmissioni televisive quali Domenica in e Viva Napoli, in veste di cantante e opinionista.

Nel 2010 diviene nonna di Alessandro Edoardo. Nel luglio del 2011 esce l’album Tre rose rosse, scritto e prodotto da Cristiano Malgioglio: il disco raccoglie alcuni dei più grandi successi della cantante in nuove versioni riarrangiate, unitamente a quattro inediti. Nel 2019 pubblica il singolo Non si pesa in grammi l’anima.