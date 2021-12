Rosanna Lambertucci, chi è l’ospite de I soliti ignoti del 6 dicembre: biografia, marito, figlia, malattia, lutto

Rosanna Lambertucci è l’ospite di Amadeus nella puntata de I soliti ignoti di lunedì 6 dicembre. Ma vediamo insieme di ripercorrere la carriera e la vita privata di Rosanna Lambertucci.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre del 1945. Ha dunque 76 anni. E’ una conduttrice e autrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica.

In Rai ha iniziato a lavorare prima in radio, con la rubrica Domande a Radio Due affidatale da Luciano Rispoli.

In tv nel 1980 ha condotto il programma di Rai Due S come Salute e l’anno dopo Più sani e più belli, poi passato su Rai Uno e proseguito per 17 edizioni.

Dal 1994 al 1997 è stata la conduttrice televisiva del giovedì del fortunato quiz di Rai Uno Luna Park.

Dal 2004 al 2009 è tornata ad occuparsi di medicina e benessere sulla Rai nella rubrica Domenica In… Salute, spazio del programma contenitore televisivo domenicale.

Ha scritto per diverse testate, fino alla direzione di Più sani, più belli.

Dal 2016 conduce insieme a Fabio Campoli sul canale del digitale terrestre Alice Tv La salute vien mangiando.

Marito, figli, la malattia e il lutto: la vita privata di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è stata sposata con Alberto Amodei, morto nel 2014 in seguito ad un cancro all’esofago. Dalla loro unione è nata la giornalista Angelica Amodei.