Rosanna Vaudetti, chi è. Ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti nella fascia serale che segue il tg delle 20 di Rai 1, una signora della tv che di quello spazio è stata padrona con eleganza e bella presenza per decenni.

Rosanna Vaudetti è la decana di quelle che una volta venivano chiamate “signorine buonasera” e che annunciavano i programmi della serata. Vediamo di conoscerla un po’ meglio.

Rosanna Vaudetti, chi è, età, dove è nata

Rosanna Vaudetti è nata il 19 dicembre 1937 (età 83 anni), ad Ancona. Annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, ha intrattenuto gli italiani dagli schermi Rai dal 1961 al 1998.

Rosanna Vaudetti, figli, marito, carriera

Si è sposata nel 1965 con il regista televisivo Antonio Moretti, da cui ha avuto due figli, rimanendone vedova nel 2020, dopo 55 anni di matrimonio. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata. In tv ha sempre e solo parlato della sua attività professionale.

Di seguito, le sue ultime esperienze televisive prima della puntata di oggi a I Soliti Ignoti: