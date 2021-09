Rosanna Vaudetti chi è: marito Antonio Moretti, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’annunciatrice televisiva

Chi è Rosanna Vaudetti: marito Antonio Moretti, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’annunciatrice televisiva. Rosanna è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Rosanna Vaudetti

E’ nata il 19 dicembre 1937 (età 83 anni), Ancona. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Rosanna Vaudetti è un’annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1998.

Il marito Antonio Moretti, i figli, la vita privata di Rosanna Vaudetti

Si è sposata nel 1965 con il regista televisivo Antonio Moretti, da cui ha avuto due figli, rimanendone vedova nel 2020, dopo 55 anni di matrimonio. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata. In tv ha sempre e solo parlato della sua attività professionale.

Le ultime esperienze televisive di Rosanna Vaudetti

Riportiamo di seguito, le sue ultime esperienze televisive prima della puntata odierna di Oggi è un altro giorno su Rai 1: