Rosaria Cannavò chi è, età, Instagram, fidanzato, ex marito, Panucci e Cassano, vita privata

Chi è Rosaria Cannavò, età, profilo Instagram, fidanzato, ex marito, Panucci e Cassano, vita privata della showgirl e influencer italiana. Rosaria Cannavò infatti è tra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi, gli arrivisti, ed è entrata a far parte del programma la scorsa settimana.

Età, profilo Instagram e biografia di Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia il 4 novembre del 1983 e ha 37 anni di età. Dopo un inizio da ballerina comincia la carriera da showgirl. Durante gli anni 2000 prima in veste di ballerina in programmi come Sarabanda, I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima e nel programma di Barbara D’Urso Un, due, tre stalla. Nel 2009 partecipa al film di Fabrizio Manfredini: La suite.

Dopo aver posato per vari calendari ed aver partecipato ad una puntata del programma dei comici Pio & Amedeo, Emigratis, Rosaria Cannavò si prende una pausa dagli impegni televisivi, per poi riapparire nell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Oggi è una influencer molto seguita sui social, qui il profilo Instagram ufficiale di Rosaria Cannavò.

Fidanzato, ex marito, Panucci e Cassano, vita privata di Rosaria Cannavò

Dopo aver avuto una storia con Panucci e poi con Cassano, entrambi ex calciatori della Roma, Rosaria Cannavò si sposa con l’imprenditore ligure Andrea Berti, di cui si è perdutamente innamorata. I due si sono uniti in matrimonio nel 2015 ma tre anni più tardi hanno deciso di interrompere la loro storia, senza però rilasciare dichiarazioni. Rosaria Cannavò non ha figli.

Oggi il fidanzato di Rosaria Cannavò è il fisioterapista di nome Francesco Casagrande. Sui loro Instagram postano immagini insieme dove mostrano quanto si amano.