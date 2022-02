Rosario Fiorello chi è, età, altezza, moglie, figli, padre, madre, fratelli, Instagram, malattia, vita privata. Chi non lo conosce? Dai tempi del Karaoke è una delle figure più conosciute della tv italiana. Da quando Amadeus conduce il Festival di Sanremo è presenza fissa anche all’Ariston, e così anche quest’anno. Andiamo a conoscere meglio la sua sfera privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, la biografia di Rosario Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, è nato a Catania il 16 maggio 1960. Allo stato attuale ha dunque 61 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto 184 centimetri e il suo peso forma è di circa 85 chili, ma questa cifra varia a seconda dei periodi. Il suo secondo nome, Tindaro, è un segno di devozione verso la Madonna Nera del Tindari.

Padre, madre, fratelli, la famiglia di Rosario Fiorello

Rosario è il primo di quattro fratelli, gli altri sono: Anna (negoziante), Catena (scrittrice e conduttrice) e Giuseppe (attore). Suo padre Nicola è stato appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza ed è originario di Letojanni (Messina) e sua madre Rosaria Galeano è originaria di Giardini-Naxos.

A causa dei trasferimenti del padre cresce tra Riposto, dove frequenta l’asilo e le prime classi delle elementari, e Augusta, dove frequenta le medie.Gioca a calcio nella Megarese di Megara Hyblaea.

Trascorre l’estate lavorando: vende la lattuga con l’Ape per 500 lire al giorno e fa altri lavori come il garzone da un barbiere, il muratore, l’idraulico, il falegname e persino il centralinista per le pompe funebri Cacciaguerra di Augusta (SR) come lui stesso ha dichiarato in un suo programma.

Nel 1975, attraverso il centro per l’impiego ex ufficio di collocamento, si fa assumere al villaggio turistico della Valtur a Brucoli come facchino di cucina. Percorre tutta la scala gerarchica: aiuto cuoco, cameriere e barman (da 900.000 lire nel 1978 arriva a guadagnare 1.150.000 lire mensili, una paga maggiore del padre). Nel febbraio del 1990, mentre è al Festival di Sanremo come inviato della radio, il padre muore improvvisamente a causa di un infarto. Il fatto lo sconvolse, tanto che in futuro andrà malvolentieri al Festival anche solo come ospite.

Moglie, figli, Instagram, cocaina, la vita privata di Rosario Fiorello

Nel 1994, poco dopo aver concluso la relazione con la conduttrice Luana Colussi, si fidanza con la conduttrice Anna Falchi, con la quale rimane fino al 1996. Nello stesso anno conosce Susanna Biondo, sorella di Marjorie. La coppia si è sposata nel 2003, dopo sette anni di convivenza, e dalla loro unione nel 2006 nasce Angelica. La moglie ha anche una figlia nata da un precedente matrimonio, Olivia, considerata da Fiorello la sua “prima figlia”.

In un’intervista su Vanity Fair del maggio 2004 ammette di aver fatto uso di cocaina in un periodo a metà degli anni novanta, descrivendolo così: “Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo”.

Al Corriere della Sera ha raccontato: “Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Tanti la prendono, tantissimi. Nessuno lo sa, nessuno li scopre. […] Ne sono uscito grazie a lui (e indica una foto in bianco e nero), non potevo tradire mio padre, uno che si batteva contro il traffico di droga”.

Come tutti i personaggi famosi, anche lui ha un profilo ufficiale su Instagram.

Malattia e incidenti, i problemi di salute di Rosario Fiorello

Nel novembre 2013 Fiorello è colpito da un’ernia che lo costringe a rimanere lontano dalla sua Edicola per circa una settimana.

Il 3 marzo 2014 investe con il suo scooter un uomo di 73 anni sulle strisce pedonali in via della Camilluccia a Roma e viene trasportato al Policlinico Gemelli in codice rosso: lui riporta un trauma cranico con due ferite lacero-contuse alla testa curate in sala operatoria con 20 punti di sutura e viene ricoverato in terapia intensiva mentre la vittima dell’investimento subisce la frattura del bacino, della tibia e del perone. Una settimana dopo Fiorello viene dimesso.

Nel settembre 2015 viene operato d’urgenza per rimuovere diversi melanomi.

La carriera di Fiorello

Troppo difficile riassumere in poche righe una carriera così lunga e di successo. Da quando faceva l’animatore nei villaggi turistici, passando per il Karaoke, Radio Deejay, Viva RadioDue, fino a quelli più recenti. Meglio rivolgersi alla sua pagina Wikipedia.