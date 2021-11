Rosario Flores chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Pedro Almodóvar, biografia e carriera. La cantante spagnola Rosario Flores è ospite questa sera 11 novembre del programma D’Iva. Il programma condotto da Iva Zanicchi è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, famiglia, biografia di Rosario Flores

Rosario Flores, il cui vero nome è Rosario del Carmen González Flores, è nata a Madrid il 4 novembre del 1963. Ha 58 anni. Figlia della celebre ballerina e attrice Lola Flores e del musicista Antonio González, è la sorella minore dell’attrice e cantante Lolita Flores e del cantautore Antonio Flores. Già da piccola si affaccia al mondo del cinema interpretando piccoli ruoli in film spagnoli e in serie televisive.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Rosario Flores

La cantante ha avuto una figlia, Alba Flores, dal suo ex compagno Carlos Orellana. Alba è un’attrice molto famosa in Spagna e nel resto del mondo, nota al pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Netflix La casa di carta. La cantante, nel 2006, si sposa con Pedro Lazaga, dal quale ha un figlio, Pedro Antonio. Profilo Instagram: rosarioficial.

La carriera di Rosario Flores

La cantante ha pubblicato 8 album e ha composto canzoni per diversi film. Tra le pellicole di cui è interprete si ricorda Parla con lei di Pedro Almodóvar. Tra le canzoni più di successo della cantante si ricondano Mi gato (1992), Por Un Beso Tuyo (2016), Al son del tambor (2001) e Qué bonito (1996).