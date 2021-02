Rose Leslie e Kit Harington di Games of Thrones, è nato loro figlio: il nome non è stato reso noto. Nella foto Ansa Kit harlington

Il Trono di spade, è nato il figlio di Rose Leslie e Kit Harington, gli attori che nella saga hanno interpretato Ygritte e Jon Snow.

I due si sono conosciuti proprio sul set di Game of Thrones e qualche anno dopo si sono sposati.

Qualche settimana fa è nato il loro primo figlio. Il nome scelto dai genitori non è ancora stato reso noto.

Intanto le cose tra loro due vanno a gonfie vele: fonti vicino alla coppia dicono che sono molto felici dopo essersi conosciuti sul set della fortunata saga.

Anche là interpretavano due innamorati cosa che poi è avvenuta anche nella realtà.

Kit ha dovuto disintossicarsi a causa dei problemi di alcolismo e di stress. L’attore che ora è diventato papà, si è sottoposto ad un periodo di riabilitazione psicologica.

La nuova e soprattutto ultima stagione di Game of Thrones andata in onda nel 2019 ha deluso i fan. A rimanere perplesso è stato anche George R.R. Martin, scrittore del libro da cui la serie televisiva è tratta.

Per questo motivo su Change.org venne lanciata una petizione per chiedere che la Hbo rigiri gli ultimi episodi dell’ottava stagione.

La petizione arriva al termine di quella che è stata pensata come l’ultima e conclusiva stagione del Trono di Spade o Game of Thrones andata in onda nel 2019.

Oltre 700mila persone hanno già sottoscritto la richiesta per rigirare gli ultimi episodi e sul sito si legge: “David Benioff e D.B. Weiss si sono dimostrati degli scrittori incompetenti quando non hanno un materiale di supporto (come i libri). Questa serie merita una stagione finale sensata”.