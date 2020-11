Rossella Discolo, in arte Roshelle, 25 anni, ha le idee molto chiare e risponde senza esitazione a tutte le domande dell’intervista de Le Iene.

“Il seno che ho a 25 anni non lo avrò a 60, meglio usarlo adesso”, niente giri di parole per Rossella Discolo in arte Roshelle, 25 anni. La cantante si è raccontata così in un’intervista a Le Iene. La giovane rapper ex concorrente di X Factor ha appena lanciato il suo ultimo singolo “00:23” e ha risposto senza esitazione a tutte le domande del programma di Italia 1. Qui l’intervista completa.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “00:23”, la rapper si racconta al programma di Italia 1: “Sono quattro anni che faccio musica, prima ho fatto ripetizioni d’inglese e la barista. Ho fatto X-Factor. Il mio cantante preferito è Michael Jackson”.

Parlando delle critiche ricevute per aver mostrato il suo corpo nei videoclip e sui social, Roshelle aggiunge: “Oltre ad avere una bella voce, penso di avere un bel corpo, mi piace usare entrambi nella maniera perfetta. Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60 quindi meglio usarle adesso. C’è sempre un’eleganza in quello che cerco di fare”.

La vita della cantante

Roshelle è nata a Lodi il 18 settembre 1995. La cantante è alta 170 cm e pesa 50 kg. Fidanzata con il suo manager, Paride che è anche il suo batterista, i due si sono incontrati diversi anni fa e la loro loro passione in comune ha fatto il resto. Roshelle sfoggia un look particolare e ammalia i suoi fans con dei grandi occhi marroni e i suoi capelli rosa.

La cantante ha partecipato alla decima edizione di X-Factor. A quei tempi era la pupilla di Fedez che era il coach della categoria under donne. La presunta gelosia di Chiara Ferragni ha travolto la cantante al centro del gossip. Nel suo profilo Instagram ha anche delle foto che la ritraggono con Fedez. La cantante però ha ammesso che tra lei e Fedez non c’è mai stato nulla, anche perché Roshelle è innamoratissima del suo fidanzato. (Fonte Le Iene).