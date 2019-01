ROMA – Rosita Celentano attacca due trasmissione di Rai Uno come “Portobello” e “Superbrain”. Il motivo? Gli animali. Nel primo caso, quello di Antonella Clerici, per l’imprescindibile pappagallo che porta il nome della trasmissione, mentre per quel che riguarda il programma condotto da Paola Perego, andato in onda il 25 gennaio in prima serata, per l’ ingresso in studio di tre mucche.

L’attacco della Celentano è arrivato via Twitter, durante la messa in onda della trasmissione.

“La tv passa dal pappagallo di Portobello alle 3 mucche a Superbrain. Povere bestie! Usate, umiliate, abusate! Rai Uno regredisce in nome di che cosa? Per fortuna pagheremo presto tutto il male inferto al Regno Animale!!! Terrorizzata povera bestiaaaaa!!!”.

A stretto giro è arrivata la risposta di Paola Perego. La conduttrice di “Superbrain” ha utilizzato lo stesso mezzo per precisare che nel realizzare la trasmissione non sono stati maltrattati animali.