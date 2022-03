Rossella Brescia chi è: dove e quando è nata, età, altezza, biografia, marito, Luciano Cannito, figli

Rossella Brescia è l’ospite di questa sera, venerdì 11 marzo, de I Soliti Ignoti. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? E’ sposata? Ha figli? Ecco tutto quello che sappiamo sulla conduttrice e ballerina.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Rossella Brescia

Rossella Brescia è nata il 20 agosto del 1971 a Martina Franca, Taranto. La conduttrice ha quindi 51 anni. Dopo aver partecipato e vinto Miss Sorriso Puglia, la ballerina esordisce nel 1994 in televisione nello spettacolo Tutti a casa condotto da Pippo Baudo. E’ alta 170 cm.

La carriera di Rossella Brescia

Dopo la sua prima esperienza televisiva poi la Brescia si è divisa tra televisione e teatro. In tv ha lavorato come ballerina in Cuori e denari e Un disco per l’estate. Rossella Brescia raggiunge il successo però solo successivamente, quando diventa prima ballerina per il programma Buona Domenica e quando prende parte ad una famosa pubblicità per la Tissot. Nel 2004 esordisce come attrice in Don Matteo.

Marito, figli: la vita privata di Rossella Brescia

Rosella Brescia nel 2000 si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci, separatasi poi solo dopo 4 anni di matrimonio. Da dieci anni la ballerina è legata con Luciano Mattia Cannito. Si sono conosciuti a teatro durante la Carmen dove la ballerina era protagonista.