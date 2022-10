Rossella Brescia chi è: dove e quando è nata, età, altezza, vita privata, marito, Luciano Cannito, figli, malattia

Rossella Brescia chi è la ballerina ospite a Oggi è un altro giorno. Dove e quando è nata, età, altezza, vita privata, marito, Luciano Cannito, figli, malattia.

Dove e quando è nata: età, altezza e biografia di Rossella Brescia

Rossella Brescia è nata il 20 agosto del 1971 a Martina Franca, Taranto, ed è una ballerina italiana. La conduttrice ha 51 anni e il suo segno zodiacale è Leone. Dopo aver partecipato e vinto Miss Sorriso Puglia, la ballerina esordisce nel 1994 in televisione nello spettacolo Tutti a casa condotto da Pippo Baudo. E’ alta 170 cm.

Marito, figli e compagno: la vita privata di Rossella Brescia

Rosella Brescia nel 2000 si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci, separatasi poi solo dopo 4 anni di matrimonio. Da dieci anni la ballerina è legata con Luciano Mattia Cannito. Si sono conosciuti a teatro durante la Carmen dove la ballerina era protagonista. La Brescia non ha figli,i. In un’intervista ha dichiarato: “Ci ho provato tanto e ho sofferto per quel figlio mai arrivato”.

La carriera di Rossella Brescia: Buona Domenica, Tissot, Don Matteo

Dopo la sua prima esperienza televisiva poi la Brescia si è divisa tra televisione e teatro. In tv ha lavorato come ballerina in Cuori e denari e Un disco per l’estate. Rossella Brescia raggiunge il successo però solo successivamente, quando diventa prima ballerina per il programma Buona Domenica e quando prende parte ad una famosa pubblicità per la Tissot. Nel 2004 esordisce come attrice in Don Matteo. Dal 2001 al 2003 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi selezionando e istruiendo i giovani artisti. Dal 2003 è stata sostituita in tale ruolo da Alessandra Celentano.

L’endomietrosi, la malattia di cui soffre Rossella Brescia

Rossella Brescia soffre di endometriosi, malattia che comporta la presenza di endometrio, la mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina che arriva ad essere presente anche fuori dell’utero. La presenza di questa malattia provoca dolori fortissimi durante il ciclo mestruale.

Grazie ad un’operazione di laparoscopia e ad un secondo intervento successivo, i suoi problemi sono stati solo in parte risolti. “So che l’endomietrosi è cronica ma non mi lascio abbattere” ha infatti detto recentemente la ballerina in un’intervista.