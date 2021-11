Rossella Erra chi è: marito Attilio, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della “ambasciatrice del popolo”

Chi è Rossella Erra: marito Attilio, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della “ambasciatrice del popolo”. La Erra sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto sulle reti Rai.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Rossella Erra

La Erra è nata il 19 giugno del 1974 a Portici. Ha 47 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Prima di dedicarsi alla carriera televisiva, ha lavorato per molti anni come manager.

Il marito, i figli, la vita privata di Rossella Erra

La Erra è sposata con il marito Attilio da 18 anni. Attilio è un ufficiale dell’esercito con una importante carriera militare alle spalle. Hanno una figlia di nome Beatrice nata nel 2005. Non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata.

La carriera di Rossella Erra

La carriera televisiva di Rossella Erra è abbastanza recente. Come ho detto, prima lavorava come manager e non aveva nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Al momento, nel suo curriculum, ci sono i ruoli in Vieni da me, con Caterina Balivo, e in Ballando con le stelle, dove è l’ambasciatrice del popolo. Sono virali le sue liti con Selvaggia Lucarelli e con il resto della giuria del programma tv sul ballo condotto da Milly Carlucci.