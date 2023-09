Rosy Chin chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

La chef e influencer Rosy Chin è nota al pubblico dei social per essere la “regina del sushi”. E dopo il suo Yokohama Sushi Restaurant a Milano e il successo mediatico, sbarca anche in televisione partecipando come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della chef.

Dove e quando è nata, età, biografia di Rosy Chin

Rosy Chin è nata a Milano il 3 novembre del 1985. Ha 37 anni. Cresciuta nel capoluogo lombardo, la chef è di origini cinesi e figlia d’arte: suo padre, Chung Kuang, è un imprenditore che ha contribuito a rendere la cucina cinese popolare a Milano. Dopo gli studi alberghieri, si interessa alla cucina fusion, aprendo in seguito il suo ristorante a Milano, lo Yokohama Sushi Restaurant, che raggiunge la fama in poco tempo.

Marito, figli, Instagram e vita privata

La chef è sposata con il collega Paolo La Quosta, con il quale condivide anche il ristorante a Milano. La coppia ha tre figli, il primo avuto quando Rosy aveva vent’anni. Sul suo profilo Instagram la chef conta oltre 390mila follower: thequeenrosychin.

L’infanzia e l’adolescenza della chef non sono stati periodi facili: “Troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi”, ha dichiarato Rosy. Ha poi parlato ancora dei suoi problemi di integrazione: “Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso”.

La carriera di Rosy Chin

Il suo Yokohama Sushi Restaurant, in centro a Milano, ha raccolto rapidamente i consensi della gente e della critica, anche grazie all’anima fusion che la chef ha saputo portare in tavola, un punto d’incontro tra Oriente e Occidente.

Ma la sua carriera non si è fermata nella cucina del suo ristorante, e così è riuscita a raggiungere molte più persone anche attraverso i social. Su Tik Tok, infatti, propone moltissime videoricette che in poco tempo sono diventate virali. Collabora inoltre con Giallozafferano e, dopo alcune esperienze televisive, approda nel Grande Fratello come concorrente della nuova edizione.