LONDRA – Ha pubblicato un post su Twitter in cui paragonava il royal baby Archie Harrison a uno scimpanzé. Un post subito cancellato, ma che non è passato inosservato e così la Bbc ha cacciato la sua star Danny Baker per l’insulto al figlio del principe Harry e di Meghan Markle.

Baker, popolare quanto caustico autore satirico, conduttore radiofonico e televisivo della Bbc, ha pubblicato sui social network l’immagine di una scimmietta che veniva accompagnata per mano accostata alla didascalia: “Harry e Meghan che escono dall’ospedale”. Il paragone tra il piccolo Archie, il primo royal baby ad avere sangue afroamericano nelle vene, e uno scimpanzé è sembrato di cattivo gusto e lo stesso Baker ha cancellato in seguito il post.

In molti però hanno visto il suo tweet e così la Bbc ha deciso di silurarlo e l’ha messo Baker alla porta. Inutili le scuse “senza riserve” e le giustificazioni. “Era uno scherzo. Ho commesso un enorme errore”. Un portavoce della Bbc ha annunciato che Baker è stato licenziato, definendo l’episodio “un grave errore di giudizio che va contro i nostri valori”. Gli show di Baker hanno spaziato in passato dalla musica, allo sport, al costume e gli sono valsi anche l’etichetta di David Letterman britannico.