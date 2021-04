Ruby Zerbi: chi è, età, Instagram, il padre Davide Mengacci, la madre Luciana Coi, moglie, figli, lite con Arisa

Rudy Zerbi è un conduttore televisivo e radiofonico nonché produttore musicale e giudice di canto ad Amici. Rudy, vero nome Rodolfo Zerbi, è tra gli ospiti di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin.

Rudy Zerbi, età, altezza, pesa e profilo Instagram

Rodolfo Zerbi nasce a Lodi il 3 febbraio 1969 ed ha 52 anni. ll suo segno zodiacale è Acquario. Rudy è alto 176 Cm e pesa 74 chili. Ha tatuato il nome del figlio su un polso e due occhi sull’altro polso Il suo profilo Instagram ufficiale è @rudy_zerbi e conta 1,9 milioni di followers.

Rudy Zerbi figlio di Luciana Coi e Davide Mengacci

Rudy è cresciuto in una famiglia allargata: i suoi genitori si sono separati presto. In tutto, Rudy ha asei tra fratelli e sorelle. Ha avuto sempre un buon rapporto con i fratellastri e con i nuovi partner dei genitori. Sua madre Luciana Coi gli ha nascosto però per anni chi fosse il vero padre. Il suo cognome è infatti quello del primo marito della donna, ossia Roberto Zerbi. Molto tardi, Rudy ha scoperto che il padre biologico è Davide Mengacci, il noto presentatore televisivo. I due si sono incontrati solo nel marzo 2001.

Rudy Zerbi, studi e carriera televisiva

Rudy si è diplomato al liceo linguistico di Rapallo e si è laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano. Dopo la laurea si è dedicato alla musica, la sua grande passione. Per questa ragione inizia a lavorare come conduttore radiofonico e come dj. Rudy vanta anche un’esperienza di ben 16 anni come produttore per la Sony. A 16 anni la svolta: Rudy inizia a partecipare a vari talent show. Dal 2010 al 2015 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent, poi diventa giudice in Tu Si Que Vales Con Gerry Scotti e Belen Rodriguez. Nel 2016 partecipa al talent Pequenos Gigantes condotto sempre da Belen Rodriguez.

Amici 20 e la lite con Arisa e Anna Pettinelli

Rudy è professore di Canto nel talent show Amici. In questa edizione, la ventesima, sono famose alcune liti con Arisa e Anna Pettinelli, anche loro insegnanti di canto.

Vita privata e figli

La compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporini, un noto architetto d’interni di 45 anni di origini argentine. Rudy ha 4 figli maschi avuti da quattro compagne diverse: Tommaso e Luca, i primi due, li ha avuti da una relazione con una ragazza di nome Simona. Si è poi sposato con Carlotta Miti, la nipote di Gianni Morandi. Insieme hanno avuto Edoardo nel 2009. Nel 2012 si è fidanzato con Maria Soledad ed hanno avuto Leo.