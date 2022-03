Rudy Zerbi chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, moglie, figli, vita privata

Rudy Zerbi sarà uno degli ospiti nel salotto di Verissimo. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? E’ sposato? Tutto quello che sappiamo sul giudice di Amici.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Rudy Zerbi

Rodolfo Zerbi è nato a Lodi il 3 febbraio 1969 ed ha 53 anni. E’ alto 176 cm per un peso forma di 65 kg. Ha tatuato il nome del figlio su un polso e due occhi sull’altro polso Il suo profilo Instagram ufficiale è @rudy_zerbi e conta quasi due milioni di follower.

Il padre Davide Mengacci

La mamma Luciana Coi aveva avuto una relazione con Davide Mengacci che, venuto a conoscenza della gravidanza, non ha voluto riconoscere il figlio.

Mentre era incinta Luciana Coi ha conosciuto poi Roberto Zerbi, suo futuro marito, che ha adottato Rudy dandogli il suo cognome.

La carriera di Rudy Zerbi

Fin da giovanissimo Rudy Zerbi decide di seguire la sua passione per la musica: diventa Dj nella discoteca Covo di Nord Est e per Radio Tigullio. Finito il Liceo Linguistico di Rapallo, ritorna a Milano, dove frequenta la Facoltà di Giurisprudenza alla Statale.

Intanto inizia l’attività di talent scout e produttore discografico per la Sony Music. Famose le sue interviste ironiche ad artisti internazionali. Dopo sedici anni in Sony, Rudy Zerbi si dà alla tv: insegnante di canto ad Amici e giurato di Italia’s Got Talent, nonché allo show di Gerry Scotti The Winner Is.

La compagna Maria Soledad Temporini, l’ex moglie Carlotta Miti, i quattro figli, la vita privata di Rudy Zerbi

La compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporini, un noto architetto d’interni di 45 anni di origini argentine. Rudy ha 4 figli maschi avuti da quattro compagne diverse: Tommaso e Luca, i primi due, li ha avuti da una relazione con una ragazza di nome Simona. Si è poi sposato con Carlotta Miti, la nipote di Gianni Morandi. Insieme hanno avuto Edoardo nel 2009. Nel 2012 si è fidanzato con Maria Soledad ed hanno avuto Leo.