Chi è Rudy Zerbi, età, origini, famiglia, vita privata del critico musicale e conduttore radiofonico, nonché prof nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Rudy Zerbi è stato recentemente ospite di Silvia Toffanin, la sua intervista insieme a Gerry Scotti è stata una delle più amate di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, mamma Luciana: la biografia di Rudy Zerbi

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, nasce a Lodi il 3 febbraio 1969, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La mamma Luciana Coi aveva avuto una relazione con Davide Mengacci che, venuto a conoscenza della gravidanza, non ha voluto riconoscere il figlio.

Mentre era incinta Luciana Coi ha conosciuto poi Roberto Zerbi, suo futuro marito, che ha adottato Rudy dandogli il suo cognome. Nasce anche un fratellino per Rudy, Stefano Zerbi.

Successivamente il matrimonio finisce e Luciana Coi conosce il suo secondo marito, Giorgio Ciana, albergatore di Santa Margherita Ligure. Dalla loro unione nascerà il terzo fratellastro Piergiorgio Ciana. Giorgio Ciana è morto nel marzo del 2018.

Fin da giovanissimo Rudy Zerbi decide di seguire la sua passione per la musica: diventa Dj nella discoteca Covo di Nord Est e per Radio Tigullio. Finito il Liceo Linguistico di Rapallo, ritorna a Milano, dove frequenta la Facoltà di Giurisprudenza alla Statale.

Intanto inizia l’attività di talent scout e produttore discografico per la Sony Music. Famose le sue interviste ironiche ad artisti internazionali. Dopo sedici anni in Sony, Rudy Zerbi si dà alla tv: insegnante di canto ad Amici e giurato di Italia’s Got Talent, nonché allo show di Gerry Scotti The Winner Is.

Dal 2010 è la voce che accompagna Laura Antonini su Radio Deejay.

Moglie, figli: la vita privata di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è molto riservato riguardo la sua vita privata, su Instagram condivide qualche fotografia più personale, anche del passato, come quelle da bambino con mamma Luciana.

Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi.

Non è chiaro se siano sposati, ma l’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporin; la coppia ha un bambino. Il suo figlio più piccolo, Leo, è nato prematuro e ha rischiato di morire.

Rudy Zerbi e la scoperta del papà Davide Mengacci

Rudy Zerbi è il figlio naturale del presentatore televisivo Davide Mengacci. Ma lo ha scoperto solo a 30 anni, quando sua madre, credendo di morire per un tumore poi superato, glielo ha confessato vedendo Mengacci in televisione. Era la notte di Natale.

Rudy ha conosciuto Mengacci soltanto nel 2001 ad una festa grazie a Mara Carfagna, a quel tempo collega di Mengacci a La domenica del villaggio.

A crescere Rudy è stato il primo marito di Luciana, Roberto Zerbi, e in seguito Giorgio Ciana, il secondo marito, albergatore di Santa Margherita Ligure. Ma a Verissimo Rudy Zerbi ha detto di aver avuto “tre papà veri, perché alla fine riconosco ad ognuno di loro un pezzettino di quell’amore che mi ha portato ad essere comunque un adulto”.