Nelle ultime ore si è parlato molto sui social di Rudy Zerbi ed in particolare della sua età. Quanti anni ha il giudice di Amici e Tu si que Vales? In pochi hanno indovinato.

Rudy Zerbi virale su Twitter e sugli altri social network, infatti nelle ultime ore si è parlato molto della sua età: ma quanti anni ha?

Tutto è nato per gioco. Infatti il popolo dei social stava parlando di Zerbi per la sua bravura e per la sua partecipazione a programmi di successo come Amici e Tu si que vales (entrambi su Mediaset).

Infatti Zerbi è tra i personaggi televisivi più amati nel nostro Paese perché partecipa a tante trasmissioni di successo condotte da Maria De Filippi.

Ad un certo punto, un utente se ne è uscito chiedendo: ma quanti anni ha Rudy Zerbi? Nessuno ha indovinato (eccetto quelli che si sono aiutati con Google o con Wikipedia…).

Zerbi può essere felice del fatto che hanno sbagliato tutti togliendogli un bel po’ di anni…

Infatti il giudice di Tu si que vales ha sempre un aspetto giovanile ed è sempre in grande forma. Molti lo hanno stimato sulla quarantina ma Zerbi è nato nel 1969 e quindi ha 51 anni (portati benissimo!) (fonte sologossip.it).