Rula Jebreal chi è, età, altezza, ex marito Arthur Altschul Jr, figli, vita privata, il no a Propaganda Live, vero nome, biografia e carriera della giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. La Jebreal è una delle ospiti della puntata odierna di Atlantide su La7 dalle ore 21:15.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Rula Jebreal

Rula è nata il 24 aprile 1973 (età 48 anni) a Haifa, Israele. E’ alta 176 cm per un peso forma di 55 kg o meno. Non ha un nome d’arte. E’ nota professionalmente con il suo nome di battesimo. Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana.

L’ex marito Arthur Altschul Jr, i figli: vita privata di Rula Jebreal

Rula Jebreal ha una figlia avuta dalla relazione con l’artista Davide Rivalta. Ha vissuto a lungo a New York assieme a Julian Schnabel, regista del film Miral e noto pittore, che aveva conosciuto nel 2007 a una mostra di pittura a Venezia. Nel 2013 sposa il banchiere americano Arthur Altschul Jr., figlio di un partner di Goldman Sachs, da cui divorzia nel giugno 2016, dopo avere avuto una relazione con Roger Waters, il fondatore dei Pink Floyd.

Rula Jebreal, ecco perché ha rifiutato l’invito a Propaganda Live. Le ragioni del no

Di recente, ha fatto discutere la sua decisione di rifiutare la partecipazione a Propaganda Live, programma tv di La7 condotto da ‘Zoro’ Diego Bianchi, con la seguente motivazione: “Sono l’unica donna tra sette ospiti, declino l’invito”. Lo avrebbe fatto per contestare la disparità di trattamento tra uomini e donne in quella trasmissione tv ma anche in tante altre del nostro palinsesto televisivo.