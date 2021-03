Rula Jebreal chi è: figlia Miral Rivalta, suicidio mamma, età, marito, figli, vita privata e carriera della giornalista ospite a Oggi è un altro giorno. Rula sarà ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 14.00 in poi. La giornalista sarà una delle ospiti della puntata odierna e parlerà sia della sua vita privata che dei suoi prossimi progetti professionali.

La Jebreal è nata il 24 aprile 1973 (età 47 anni) a Haifa, Israele. Rula Jebreal ha una figlia avuta dalla relazione con l’artista Davide Rivalta. Ha vissuto a lungo a New York assieme a Julian Schnabel, regista del film Miral e noto pittore, che aveva conosciuto nel 2007 a una mostra di pittura a Venezia.

Nel 2013 sposa il banchiere americano Arthur Altschul Jr., figlio di un partner di Goldman Sachs, da cui divorzia nel giugno 2016, dopo avere avuto una relazione con Roger Waters, il fondatore di Pink Floyd.

La mamma della giornalista si è suicidata in seguito ad uno stupro subito dal patrigno. Le denunciò il fatto ma nessuno volle crederle e per questo motivo decise di togliersi la vita. Dopo la morte della mamma, Rula fu costretta a vivere in orfanotrofio fino alla maggiore età.

Rula Jebreal chi è: carriera della giornalista ospite a Oggi è un altro giorno

Parlando della carriera, Rula è sia una giornalista che una scrittrice. Tra le sue opere più importanti ricordiamo: