Russell Crowe chi è, età, dove e quando è nato, Danielle Spencer, fidanzata, figli, vita privata, patrimonio, quanti Oscar ha vinto. Russell Crowe, noto soprattutto per avere interpretato il ruolo del generale Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore, è uno dei più amati e popolari attori mondiali.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, biografia di Russell Crowe

Russell Ira Crowe, noto come Russell Crowe, è nato il 7 aprile del 1964 a Wellington, capitale della Nuova Zelanda. Ha 57 anni. E’ alto 182 cm. Dopo aver recitato in diverse serie televisive, fa il suo esordio al cinema nel 1982 con il film Skinheads, per il quale ottiene il premio come miglior attore protagonista dall’Australian Film Institute. Nel 1995 recita al fianco di Sharon Stone, Gene Hackman e Leonardo DiCaprio nel film Pronti a morire. Il film si rivela un flop e ne seguono diversi per Russell Crowe fino al 1997, quando interpreta l’agente Bud White nel film L.A. Confidential, ruolo che lo consacra a Hollywood. Profilo Instagram: Russell Crowe (@russellcrowe).

Meg Ryan, Nicole Kidman, Danielle Spencer, Terri Irwin: moglie, fidanzate, figli, vita privata di Russell Crowe

Nel 2000 Russell Crowe si lega sentimentalmente all’attrice Meg Ryan. La relazione dura solo pochi mesi. Ha poi una relazione, mai confermata, con l’attrice Nicole Kidman. Nel 2003 l’attore neozelandese si sposa con la cantante Danielle Spencer. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Charles Spencer Crowe, nato nel 2003, e Tennyson Spencer Crowe, nato nel 2006. Si separano nel 2012 e divorziano nel 2018. Dopo il divorzio l’attore si lega a Terri Irwin, vedova del cacciatore di coccodrilli Steve Irwin. Nulla, però, viene confermato. In alcune foto Russell Crowe appare in compagnia dell’attrice Britney Theriot, 30 anni più giovane. Secondo la stampa australiana l’attore si sarebbe messo a dieta e avrebbe incominciato a fare sport per perdere peso e per legarsi all’attrice.

Nel 2005 Russell Crowe viene arrestato a New York per aggressione, dopo avere colpito in faccia con un telefono un impiegato d’albergo.

La carriera di Russell Crowe

Dopo il film L.A. Confidential Russell Crowe inizia a riscuotere molto successo. Nel 1999 recita nel film Insider – Dietro la verità di Michael Mann, per il quale viene candidato sia al premio Golden Globe che all’Oscar come miglior attore protagonista.

Il gladiatore e il premio Oscar

Nel 2000 Crowe recita nel film che gli conferisce la fama mondiale, Il gladiatore di Ridley Scott, nel quale interpreta il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Grazie a questa interpretazione, Russell Crowe vince l’Oscar come miglior attore protagonista, attualmente l’unico della sua carriera.

Nel 2001 recita nel film di Ron Howard A Beautiful Mind, nel quale interpreta il matematico John Nash. Conquista il Golden Globe e il BAFTA Award come miglior attore protagonista. Dopo una breve pausa torna sugli schermi nel 2003 con il film Master & Commander – Sfida ai confini del mare, poi nel 2005 con Cinderella Man – Una ragione per lottare e nel 2006 con Un’ottima annata – A Good Year.

Nel 2007 recita al fianco di Christian Bale nel film Quel treno per Yuma, e lo stesso anno con Denzel Washington in American Gangster. Nel 2009 è tra i protagonisti del thriller politico State of Play, mentre nel 2010 torna a collaborare con Ridley Scott nel film Robin Hood.

Nel 2013 interpreta Jor-El, padre kryptoniano di Superman, interpretato da Henry Cavill, nel film L’uomo d’acciaio. Nel 2014 fa il suo debutto alla regia con il film The Water Diviner.

Nel 2016 recita nel film La mummia al fianco di Tom Cruise. Crowe interpreta il Dr. Henry Jekyll. Nel 2020 recita nella miniserie The Loudest Voice, interpretando la controversa figura di Roger Ailes, ex amministratore delegato di Fox News. Riceve il Golden Globe come miglior attore in una miniserie o film televisivo.

Dove vive e il patrimonio di Russell Crowe

Russell Crowe vive a Hollywood, Los Angeles. Ha una tenuta nei pressi di Coff’s Harbour in Nuova Zelanda. Il suo patrimonio stimato è di 185 milioni di dollari.