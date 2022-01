Russell Russell chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, carriera e biografia

Chi è Russell Russell: età, dove e quando è nato, vita privata, carriera e biografia del ballerino e coreografo statunitense che sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai 1 dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Russell Russell

Russell Spellman, in arte Russell Russell, è nato a New York il 22 settembre del 1960 (età 61 anni). Nel 1979 è stato scelto dalla showgirl italiana, Nadia Cassini come primo ballerino nel programma tv, Studio ’80.

Nella carriera ci sono anche tanti musical di Broadway e molto altro ancora. Ha iniziato a lavorare molto e per svariati varietà come: Sotto le stelle, Pronto chi gioca, Domenica In, I Cervelloni oltre ad apparire sulle principali riviste e presenziare come ospite a trasmissioni musicali importanti come: Discoring, Disco Inverno e il Maurizio Costanzo Show.

La vita privata di Russell Russell

Si conosce ben poco sulla sua vita privata. L’artista infatti da questo punto di vista è stato sempre molto riservato e non ha mai mostrato sotto i riflettori la sua sfera intima e familiare. Non sappiamo infatti se sia legato a qualcuno.