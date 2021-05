Sabina Guzzanti chi è, età, dove e quando è nata, compagno, imitazioni, Instagram, vita privata. L’imitatrice e comica Sabina Guzzanti è ospite questa sera 26 maggio del programma Atlantide. Il programma condotto da Andrea Purgatori è in onda su La7 dalle 21:15.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia di Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti è nata il 25 luglio del 1963 a Roma. Ha 57 anni. E’ figlia del giornalista Paolo Guzzanti e di Germana Antonucci. I suoi fratelli sono Corrado Guzzanti e Caterina Guzzanti. Dopo la maturità classica al liceo Orazio, nel 1985 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Profilo Instagram: @sabinaguzzanti.

David Riondino, figli, curiosità e vita privata di Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti non ha figli. Nel 1995, in occasione del Festival di Sanremo, conosce il cantautore, attore e regista David Riondino. I due intraprendono una relazione e hanno avuto modo di lavorare molto insieme. Attualmente non si sa ancora se la loro relazione sia finita o meno, dato che da tempo non vengono visti insieme né si ritrovano indizi sui social o sui giornali.

Nel 2012 viene coinvolta nella celebre truffa dei Parioli, quella ideata dal Madoff dei parioli Gianfranco Lande. La Guzzanti, come riporta il Fatto Quotidiano, ha perso 150mila euro.

Sabina Guzzanti si dichiara Buddista: “Pratico il Buddismo da vent’anni e tutto quello che c’è di bello e di importante nella mia vita è legato al Buddismo”.

Nel 2003 Sabina Guzzanti, tornata in televisione con il programma di Rai3 Raiot – Armi di distrazione di massa, viene querelata da Mediaset per “grandissime menzogne e insinuazioni”. Le accuse vengono poi archiviate dalla magistratura ma il programma viene censurato. La Guzzanti si allontana volontariamente dalla televisione dedicandosi soprattutto al teatro.

La televisione, il cinema, il web e le imitazioni: la carriera di Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti fa il suo esordio in televisione nel 1987 con il programma Proffimamente non stop su Rai1. Raggiunge la notorietà negli anni ’90 con La TV delle ragazze e altri programmi di satira presentati da Serena Dandini. In questi programmi propone le sue celebri imitazioni di Moana Pozzi, Massimo D’Alema e Silvio Berlusconi.

Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo presentando il brano Troppo sole. Il brano, che porta il titolo del film omonimo di Giuseppe Bertolucci interpretato dalla Guzzanti l’anno precedente, si classifica in diciottesima posizione. La sua carriera televisiva continua su Rai2 con i programmi Pippo Chennedy Show, La Posta del Cuore e L’ottavo nano.

Torna in televisione nel 2003 con il programma Raiot – Armi di distrazione di massa su Rai3. Nel 2008, nel programma Annozero condotto da Michele Santoro, appare a sorpresa riproponendo le sue celebri imitazioni. Nel 2012 va in onda su La7 con il suo programma Un due tre stella.

Sabina Guzzanti recita in diversi film tra cui I ragazzi di via Panisperna nel 1988, Night Club l’anno dopo e Troppo sole nel 1994.

Nel 2015 crea una nuova webserie satirica: TG PORCO: Informazione e Vendetta. Tra le varie imitazioni ci sono quelle di Maria Elena Boschi, Lucia Annunziata, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Virginia Raggi. La terza serie è andata in onda su La7 all’interno del programma Piazzapulita.