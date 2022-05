Sabrina Efionayi chi è: dove e quando è nata, età, biografia, libri, Sabrynex e carriera

La scrittrice Sabrina Efionayi sarà una delle ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata e biografia di Sabrina Efionayi

Nata a Castelvolturno nel 1999, Sabrina Efionayi in arte Sabrynex si è fatta conoscere nel mondo dei social grazie alle suo romanzo Over. La scrittrice ha 21 anni.

Sabrina è nata da madre nigeriana ma è cresciuta in una famiglia affidataria a Scampia.

Il suo primo romanzo, scritto quando la ragazza aveva solo 14 anni, fu pubblicato sulla piattaforma Wattpad, una delle community di lettura online più grandi del mondo.

La carriera di Sabrina Efionayi

Dopo il suo primo romanzo Sabrina è diventata molto popolare anche sui social dove può vantare oltre due milioni di fan.

“Sono nata a Castel Volturno nel 1999 da madre nigeriana ma cresciuta in una famiglia napoletana a cui sono stata affidata a pochi giorni dalla nascita – ha raccontato lei stessa -. Studentessa in Culture digitali e della comunicazione presso l’Università Federico II di Napoli, mi sono sempre interessata ai temi della discriminazione, razzismo e disuguaglianze sociali. A sedici anni ho iniziato la pubblicazione dei miei tre romanzi per la Rizzoli, OVER (2016) OVER 2 (2016) e #TBT Indietro non si torna (2017)”.