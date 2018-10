ROMA – Sabrina Ferilli, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, racconta scherzando il bacio saffico con Margherita Buy sul set del film “Io e lei”.

“Per toglierci dall’imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in due”, svela l’attrice. “Abbiamo iniziato a girare la scena verso le 19 e non si staccava più, non so se per colpa dell’alcool o se effettivamente ci aveva preso gusto. Era un bacio che si poteva interrompere prima, invece Margherita l’ha mandato avanti parecchio”.

Recentemente Sabrina Ferilli è stata protagonista del film “Ricchi di fantasia”, del regista Francesco Miccichè, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 27 settembre. In questo film, dove per la prima recita accanto all’attore Sergio Castellitto, la Ferilli interpreta un’ex cantante fallita, amante del co-protagonista: la sua vita è scandita da una relazione poco soddisfacente e da una carriera artistica mai partita che la costringe a vivere in condizioni economiche disagiate. Il regista ha volutamente mantenuto i nomi di battesimo dei protagonisti, quindi Sabrina e Sergio, per dare maggiore naturalezza e spontaneità sul set. In un’intervista, durante la promozione del film, l’attrice ha dichiarato che Castellitto è il miglior partner maschile con cui abbia mai lavorato, elogiando la sua professionalità e le sue capacità di interpretazione.