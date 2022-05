Sabrina Ferilli chi è, età, altezza, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, film e carriera

Chi è Sabrina Ferilli: età, altezza, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, film e carriera dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964 (età 57 anni). E’ alta 170 cm. Figlia di Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano e Ida Fatigati, casalinga, è cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Orazio di Roma. Dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, inizia la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie.

La carriera

Il successo arriva solo nel 1994 anno in cui partecipa nel film di Paolo Virzì La bella vita che le permise di vincere il prestigioso premio “Nastro d’argento” come migliore attrice protagonista. Qualche anno dopo sale sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Il suo nome è legato a moltissimi cinepanettoni comici di successo come: Natale a New York, Natale a Beverly Hills, Vacanze di natale a Cortina e Christmas in love dove affianca altri artisti di successo come Cristian De Sica e Massimo Boldi. Grazie alla sua performance spettacolare nel film Tutta la vita davanti (al fianco di Elio Germano), Sabrina porta a casa anche un secondo Nastro d’argento.

Nel 2011 lavora con Paolo Conticini sul set di “Anna e i cinque 2”. Dal 2013 al 2016 partecipa come giudice nel talent di successo condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. Sempre nel 2013 partecipa al capolavoro di Paolo Sorrentino, La grande bellezza e Baciamo le mani- Palermo New York 1958 con Massimiliano Morra. Nel 2021 è in onda su Canale 5 con la Fiction Tv “L’Amore Strappato”.

La presunta lite a Sanremo

E’ stata co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022 insieme a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. Tuttavia durante la premiazione succede qualcosa dietro le quinte e Sabrina nel fuori onda è arrabbiata con Amadeus e Gianni Morandi.

Sulla questione è intervenuto anche Amadeus che alla stampa ha assicurato: “Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito”.

Marito, figli e vita privata di Sabrina Ferilli

Nel 2003 Sabrina Ferilli ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è durato solo 2 anni a causa di un tradimento di lui. L’attrice inizia poi una relazione con il dirigente Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi, in Comune, con nessun invitato.

Sabrina Ferilli non ha figli e durante un’intervista a La Stampa ha confessato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. L’attrice vive a Roma. Profilo Instagram: sabri.ferilli.ufficiale. L’attrice è tifosissima della Roma. Famoso è stato il suo “spogliarello” dopo che i giallorossi vinsero lo scudetto nel 2001.