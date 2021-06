Sabrina Ferilli chi è: età, altezza, marito, figli, ex marito, mamma, quanto guadagna, Instagram, vita privata. Tutti conoscono la bellissima attrice italiana, ma quanti realmente sono informati sulla sua vita privata? Andiamo a scoprirla.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso: la biografia di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964. Allo stato attuale ha 56 anni (ma ne sta per compiere 57). Il suo segno zodiacale è il Cancro. La sua altezza 165 centimetri per 64 chili di peso (forma, si intende).

La mamma di Sabrina Ferilli si chiama Ida. E’ una casalinga che ha sposato un dirigente del Partito comunista, Giuliano Ferilli. Dal loro amore il 28 giugno 1964 è nata Sabrina Ferilli. Sabrina ha una sorella di nome Cristina e un fratello di nome Pierpaolo. La famiglia Ferilli è cresciuta a Fiano Romano.

La Ferilli consegue la maturità al liceo classico prima di cominciare a recitare al teatro. Prova ad entrare nel Centro Sperimentale di Cinematografia ma non riesce. La sua carriera al cinema inizia con alcuni ruoli secondari in film come Caramelle da uno sconosciuto, Americano Rosso e Diario di un vizio. Il successo arriva solo nel 1994 anno in cui partecipa nel film di Paolo Virzì La vita è bela che le permise di vincere il prestigioso premio “Nastro d’argento” come migliore attrice protagonista.

Marito Flavio Cattaneo, ex marito, figli, Instagram: la vita privata di Sabrina Ferilli

Partiamo da un dato. Sabrina Ferilli non ha figli. Qualche tempo fa, in una intervista a La Stampa, ha detto in merito: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo”.

Per quanto riguarda il capitolo marito, Sabrina Ferilli è sposata dal 29 gennaio del 2011 con Flavio Cattaneo, dirigente pubblico e imprenditore italiano, attualmente vice presidente di Italo. Le nozze sono state celebrate in gran segreto. I due si sono conosciuti sul set della fiction di successo “Dalia”, da allora non si sono mai separati.

Precedentemente (dal 2003 al 2005) Sabrina è stata sposata con il noto avvocato Andrea Perone. Il loro rapporto però è naufragato, sembra, a causa di un tradimento di lui.

La Ferilli ha un profilo Instagram ufficiale, seguito da 106mila persone. Su di esso ci sono scatti della sua vita privata ma soprattutto foto realizzate da fotografi e momenti della sua vita professionale.

Quanto guadagna Sabrina Ferilli?

Alcuni stimano che il patrimonio di Sabrina Ferilli possa essere stimato tra 1 e 5 milioni di dollari. Ma su questo non ci sono dati ufficiali. Di certo qualche tempo fa Dagospia scrisse che per ogni partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il suo “gettone” fosse di 70mila euro a puntata.