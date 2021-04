Chi è Sabrian Ferilli. L’attrice romana è ospite da Mara Venier a Domenica In. L’appuntamento è per domenica 18 aprile 2021 alle ore 14, subito dopo il Tg1.

Chi è Sabrina Ferilli: età, segno zodiacale, altezza

Sabrina Ferilli è un’attrice e conduttrice televisiva italiana famosa per la sua bellezza. Sabrina è nata a Roma il 28 giugno del 1964 ed 56 anni. Il suo segno zodiacale è il cancro. La sua altezza 165 centimetri per 64 chili di peso. La Ferilli è un’icona della bellezza del cinema italiano: il suo profilo Instagram seguito da 106mila persone è @sabrina.ferilli.ufficiale. L’attrice non ha figli e più volte ha raccontato del desiderio di adottarne uno.

Sabrina Ferilli, carriera

Sabrina cresce vicino Roma, esattamente a Fiano Romano insieme alla famiglia. Il padre, Giuliano Ferilli è un dirigente del Partito Comunista Italiano, la madre una casalinga. Sabrina ha una sorella di nome Cristina e un fratello di nome Pierpaolo.

Anche Sabrina è sempre stata appassionata per la politica e non ha mai nascosto i suoi orientamenti politici di sinistra. Recentemente però ha fatto un endorsment per la sindaca M5s di Roma Virgina Raggio.

La Ferilli ha conseguito la maturità al liceo classico prima di cominciare a recitare al teatro. Prova ad entrare nel Centro Sperimentale di Cinematografia ma non riesce. La sua carriera al cinema inizia con alcuni ruoli secondari in film come Caramelle da uno sconosciuto, Americano Rosso e Diario di un vizio. Il successo arriva solo nel 1994 anno in cui partecipa nel film di Paolo Virzì La vita è bela che le permise di vincere il prestigioso premio “Nastro d’argento” come migliore attrice protagonista.

Sabrina ferilli a Sanremo

Qualche anno dopo sale sul palco dell’Ariston insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Il suo nome è legato anche a molti cinepanettoni comici di successo: Natale a New York, Natale a Beverly Hills, Vacanze di natale a Cortina e Christmas in love. Grazie al film Tutta la vita, Sabrina porta a casa anche un secondo Nastro d’argento.

Nel 2011 lavora con Paolo Conticini sul set di Anna e i cinque 2. Dal 2013 al 2016 partecipa ad Amici di Maria De Filippi. Sempre nel 2013 partecipa aLa grande bellezza di Paolo Sorrentino e Baciamo le mani- Palermo New York 1958 con Massimiliano Morra.

Sabrina, oltre che Amici partecipa anche a Italian’s Got Talent e ad Amici Speciali. Dal 10 febbraio 2021 è in onda su Canale 5 con la Fiction Tv “L’Amore Strappato”, storia drammatica che fa riferimento all’Ilva di Taranto.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo

Sabrina Ferilli è sposata dal 29 Gennaio del 2011 con Flavio Cattaneo, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiator. Le nozze sono state celebrate in gran segreto. I due si sono conosciuti sul set della fiction di successo “Dalia”, da allora non si sono mai separati. Precedentemente Sabrina è stata sposata con il noto avvocato Andrea Perone, il loro rapporto però è naufragato a causa di un tradimento di lui. Sa