Sabrina Salerno chi è, età, altezza, marito Enrico Monti, figli, vita privata, malattia, origini, dove vive e carriera

Chi è Sabrina Salerno: età, altezza, marito Enrico Monti, figli, vita privata, malattia, origini, dove vive e carriera della cantante, showgirl e attrice che questa sera, lunedì 10 maggio, sarà ospite di Amedeus a I Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda su Rai 1 dalle ore 20:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, origini e dove vive Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è nata a Genova, sotto il segno dei Pesci, il 15 marzo 1968 (età 53 anni). E’ cresciuta a Sanremo dai suoi nonni – con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni – visto che sua madre faceva l’infermiera e spesso era occupata in ospedale. È diventata famosa nel panorama artistico negli anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, arrivando al successo anche in Europa.

La consacrazione è arrivata con alcuni album: Sabrina (1987), Super (1988) e Over The Pop (1990). E’ stata tra le altre cose la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito.

Negli anni ’80 è stata anche protagonista sul piccolo e grande schermo, prendendo parte a diversi film che hanno segnato generazioni come Grandi magazzini e Fratelli d’Italia. Ma anche a programmi come W le donne, Premiatissima e Grand Hotel.

Il marito Enrico Monti, i figli e malattia: vita privata di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha sposato nel 2006 Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993. Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso. I due si sono conosciuti per questioni di lavoro. Lei aveva già una relazione mentre lui era sposato.

Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni ’80. Lui era un suo fan e, dopo averla conosciuta, era nata la loro storia.

In una sua intervista a La Verità confessò di essere stata vittima di molestie. Nel gennaio 2021, inoltre, ha sporto denuncia alla polizia per furto d’identità, di cui è stato vittima anche il figlio, per via di hacker che le hanno preso il controllo del profilo Instagram.

Nel 2019 l’artista, dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, durante una intervista al programma “Non disturbare”, ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico ed ansia quando, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 quando raggiunse il successo.