Sabrina Salerno chi è, età, malattia, altezza, canzoni, vita privata, marito, figli, il rapporto con il padre

Sabrina Salerno chi è, età, malattia, altezza, canzoni, vita privata, marito, figli, il rapporto difficile con il padre. La cantante icona sexy degli anni Ottanta sarà questa sera tra gli ospiti di Top Dieci, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

Dove e quando è nata e età di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo 1968. Ha quindi 53 anni. Il suo segno zodiacale è Pesci. Sabrina è stata riconosciuta dal padre solo nel 2016 grazie al test del dna: il suo cognome è quello della madre. A tal proposito, la cantante ha raccontato: “Mia mamma aveva 18 anni quando sono nata, mio padre 25 ma se n’è andato subito”. All’età di 46 anni ha deciso finalmente di rivendicare i suoi diritti di figlia costringendo il padre a fare il test del dna.

Altezza, peso, Instagram Sabrina Salerno

Sabrina è alta 175 centimetri e pesa 65 chilogrammi. Il suo profilo Instagram è @sabrinasalernofficial con 843mila follower.

Sabrina Salerno, marito, figli e malattia

La cantante è felicemente sposata con Enrico Monti dal 2006. La coppia si è conosciuta e messa insieme nel 1993 e dalla loro unione è nato il figlio Luca Maria nel 2004. La famiglia vive a Mogliano Veneto, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico.

Nonostante la vita da copertina, Sabrina Salerno ha sofferto di una forte depressione che l’ha portata ad avere attacchi di panico e all’autolesionismo. In un’intervista a Silvia Toffanin ha raccontato: “Morivo di paura, ansia, attacchi di panico, tutto prima di salire sul palcoscenico”.

Sabrina Salerno, carriera e canzoni

L’artista è stata scoperta dal produttore discografico e talent scout Claudio Cecchetto. Negli anni Ottanta ha inciso album iconici come Sabrina, SuperSabrina e Over the Pop. Si è poi avvicinata alla disco realizzando singoli come Boys (Summertime Love) con cui ha raggiunto il terzo posto anche in Gran Bretagna, cosa inedita per un artista italiano.

Sabrina è ricordata anche per il suo fisico. Non a caso a soli quindici anni si aggiudicò la fascia di Miss Lido per poi raggiungere quello di Miss Liguria.

Con 20 milioni di copie e un Grammy vinto nel 1989, oltre alla classifica inglese ha scalato anche quella tedesca. Il successo è arrivato con il brano Sexy Girl prodotto sempre da Cecchetto e sigla del Festival Bar 1986. Nel 1991 un altro grande successo presentato a Sanremo: Siamo Donne, brano cantanto in compagnia di Jo Squillo. Nel 2020 il ritorono sul palco del Teatro Ariston questa volta in veste di valletta.

Per quanto riguarda ancora la tv, la Salerno ha presentato nel 1984 W le donne con Amanda Lear e Andrea Giordana. Sempre lei è stata una delle prime ad inaugurare i programmi di Canale 5 conducendo Premiatissima con Johnny Dorelli.