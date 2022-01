Sabrina Salerno chi è: marito, figli, Enrico Monti, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante

Chi è Sabrina Salerno: marito, figli, Enrico Monti, vita privata, età, peso, altezza e carriera della cantante. Sabrina è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo sulle reti Mediaset.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo 1968. Ha quindi 53 anni. E’ una cantante e ballerina italiana che ha preso parte, di recente, a Ballando con le Stelle sulle reti Rai. E’ alta 175 cm per un peso forma di 55 kg.

Il marito e i figli, la vita privata di Sabrina Salerno

La cantante è felicemente sposata con Enrico Monti dal 2006. La coppia si è conosciuta e messa insieme nel 1993 e dalla loro unione è nato, nel 2004, il figlio Luca Maria. La famiglia vive a Mogliano Veneto, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico.

La carriera di Sabrina Salerno

L’artista è stata scoperta dal produttore discografico e talent scout Claudio Cecchetto. Negli anni Ottanta ha inciso album iconici come Sabrina, SuperSabrina e Over the Pop. Si è poi avvicinata alla disco realizzando singoli come Boys (Summertime Love) con cui ha raggiunto il terzo posto anche in Gran Bretagna, cosa inedita per un artista italiano.

Con 20 milioni di copie e un Grammy vinto nel 1989, oltre alla classifica inglese ha scalato anche quella tedesca. Il successo è arrivato con il brano Sexy Girl prodotto sempre da Cecchetto e sigla del Festival Bar 1986. Nel 1991 un altro grande successo presentato a Sanremo: Siamo Donne, brano cantanto in compagnia di Jo Squillo. Nel 2020 il ritorono sul palco del Teatro Ariston questa volta in veste di valletta.