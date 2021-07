Sabrina Salerno è una Pocahontas bombastica su Instagram, record di like e commenti (foto Ansa)

Sabrina Salerno è una Pocahontas bombastica su Instagram, record di like e commenti. La cantante ha pubblicato una foto su Instagram dove era vestita da Pocahontas (celebre personaggio della Disney). L’immagine ha raccolto migliaia di like (addirittura 93.000) e commenti in pochissime ore.

Non solo Pocahontas, dove e quando è nata e età di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo 1968. Ha quindi 53 anni. Il suo segno zodiacale è Pesci. Sabrina è stata riconosciuta dal padre solo nel 2016 grazie al test del dna: il suo cognome è quello della madre. A tal proposito, la cantante ha raccontato: “Mia mamma aveva 18 anni quando sono nata, mio padre 25 ma se n’è andato subito”. All’età di 46 anni ha deciso finalmente di rivendicare i suoi diritti di figlia costringendo il padre a fare il test del dna.

Altezza, peso, Instagram Sabrina Salerno

Sabrina è alta 175 centimetri e pesa 65 chilogrammi. Il suo profilo Instagram è @sabrinasalernofficial con 843mila follower.

Sabrina Salerno, marito, figli e malattia

La cantante è felicemente sposata con Enrico Monti dal 2006. La coppia si è conosciuta e messa insieme nel 1993 e dalla loro unione è nato il figlio Luca Maria nel 2004. La famiglia vive a Mogliano Veneto, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico.

Nonostante la vita da copertina, Sabrina Salerno ha sofferto di una forte depressione che l’ha portata ad avere attacchi di panico e all’autolesionismo. In un’intervista a Silvia Toffanin ha raccontato: “Morivo di paura, ansia, attacchi di panico, tutto prima di salire sul palcoscenico”.