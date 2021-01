Sabrina Salerno, ospite oggi 30 gennaio di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, è una delle intramontabili icone della tv e della musica anni ’80.

Sabrina Salerno, vita privata e amori

Sabrina Salerno, 52 anni, è nata a Genova, sotto il segno dei Pesci, il 15 marzo 1968. Nel 2006 ha sposato Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993.

Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso, in una villa immersa circondata dal verde. La cantante ha conosciuto l’uomo della sua vita per questioni di lavoro.

Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni ’80. Lui era un suo fan e, dopo averla conosciuta, era nato il sentimento.

Anni fa confessò di essere stata vittima di molestie. Nel gennaio 2021, inoltre, ha sporto denuncia alla polizia per furto d’identità, di cui è stato vittima anche il figlio, per via di hacker che le hanno preso il controllo del profilo Instagram.

Sabrina Salerno, il rapporto con il padre

La madre di Sabrina Salerno faceva l’infermiera, per questo è cresciuta a Sanremo dai nonni con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni.

Suo padre non ha mai voluto riconoscerla, ma dopo molti anni hanno deciso di sottoporsi al test del DNA. “Per lui sono sempre stato un incidente. Il 15 maggio del 2019 l’ho chiamato per ricostruire il rapporto con lui. Lui all’inizio non voleva, poi questa cosa è passata e siamo riusciti un minimo a riavvicinarci. Peccato che a luglio dello stesso anno è morto e non è stato possibile fare altro e ricucire al meglio il nostro rapporto“, ha raccontato quasi in lacrime in una intervista a Io e Te.

La carriera di Sabrina Salerno

È diventata famosa nel panorama artistico anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, e ha riscosso grande successo in tutta Europa.

La consacrazione vera e propria è arrivata con alcuni album: Sabrina, Super e Over The Pop. E’ stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito. Prima di lei, al vertice della top ten, Michael Jackson e Madonna.

Ha vinto il titolo di Miss Lido durante gli anni del Liceo. Poi è arrivata la fascia di Miss Liguria. L’esordio in tv è avvenuto a W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Sabrina Salerno ha recitato in diversi film e spettacoli teatrali, prova del suo talento poliedrico e versatile. Tra i titoli più famosi Grandi magazzini, con la regia di Castellano e Pipolo, e Le foto di Gioia, di Lamberto Bava.

Ha debuttato come cantante nel 1986, con il singolo Sexy Girl, che sbancò in Italia, Germania e Australia. Il brano è stato anche sigla di Festivalbar. Ha cantato Siamo donne, in coppia con Jo Squillo, diventata uno dei tormentoni anni ’80. Con circa 20 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno riscosso maggiori consensi all’estero.